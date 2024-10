Meno stress più benessere | perché fa bene puntare sul minimalismo digitale

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La tecnologia in continua evoluzione è certamente in grado di semplificare e migliorare molti aspetti della vita quotidiana, anche in ambito professionale, ma esiste un rovescio della medaglia troppo spesso sottovalutato. Trascorrere troppe ore impegnati a interagire con smartphone, tablet e altri dispositivi digitali rischia di impattare negativamente sulpersonale, trasformando la tecnologia in una delle principali fonti di. Lo sannogli smart workers, talvolta incapaci di staccare la spina e spesso dediti continuamente all’utilizzo dei loro dispositivi elettronici anche oltre l’orario di lavoro. Il feno, tuttavia, coinvolge anche i più giovani, per i quali lo smartphone è diventato un’appendiceirrinunciabile.