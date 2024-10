Meghan Markle si è presentata da sola a un evento di beneficenza a Los Angeles. Ma il body language l'ha tradita. Leggi su Amica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Siamo sempre stati abituati a vederli in coppia. In simbiosi, potremmo dire senza esagerare. Mano nella mano, appiccicati uno all’altra, a sorreggersi a vicenda. Da qualche settimana, però, il principe Harry e Meghan Markle sembrano aver cambiato strategia. E si mostrano in pubblico, agli eventi ufficiali, separati. Ha iniziato il secondogenito di re Carlo, tornando a Londra qualche giorno fa per presenziare ai WellChild Awards, una serie di premi destinati a bambini con gravi disabilità. Da solo, senza la moglie né i figli. Guadagnandosi i riflettori con un discorso accorato che, senza avere Meghan vicino, è stato ascoltato con il dito meno puntato e lo sguardo meno critico (in fondo, gli inglesi, alla “pecora nera” della royal family vogliono ancora molto bene). Amica.it - Meghan Markle si è presentata da sola a un evento di beneficenza a Los Angeles. Ma il body language l'ha tradita. Leggi su Amica.it Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Siamo sempre stati abituati a vederli in coppia. In simbiosi, potremmo dire senza esagerare. Mano nella mano, appiccicati uno all’altra, a sorreggersi a vicenda. Da qualche settimana, però, il principe Harry esembrano aver cambiato strategia. E si mostrano in pubblico, agli eventi ufficiali, separati. Ha iniziato il secondogenito di re Carlo, tornando a Londra qualche giorno fa per presenziare ai WellChild Awards, una serie di premi destinati a bambini con gravi disabilità. Da solo, senza la moglie né i figli. Guadagnandosi i riflettori con un discorso accorato che, senza averevicino, è stato ascoltato con il dito meno puntato e lo sguardo meno critico (in fondo, gli inglesi, alla “pecora nera” della royal family vogliono ancora molto bene).

Los Angeles - Meghan Markle partecipa a gala di raccolta fondi per 'Children's Hospital' - . Markle ha parlato dell'importanza del centro medico sul red carpet allestito fuori dall'evento. “La quantità di lavoro che fanno per le famiglie che non potrebbero permettersi questo livello di cura è qualcosa che penso non dovrebbe mai essere trascurato. Quindi sono grata per tutto ciò che ... (Liberoquotidiano.it)

Meghan Markle è tornata. Insieme all’abito “riciclato” di Carolina Herrera - GUARDA LE FOTO Meghan Markle e il principe Harry in Colombia: le belle foto del quasi-royal tour Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Meghan Markle è tornata. Rispetto al look di tre anni fa, la duchessa ha rimosso lo ... (Amica.it)