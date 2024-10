Mattarella: è necessario un cessate il fuoco (Di lunedì 7 ottobre 2024) “È più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele. Aggiornamento ore 9,11 “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023. A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito”, ha detto il presidente della Repubblica. Aggiornamento ore 12. .com - Mattarella: è necessario un cessate il fuoco Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) “È più che maigiungere a unilimmediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele. Aggiornamento ore 9,11 “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023. A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito”, ha detto il presidente della Repubblica. Aggiornamento ore 12.

