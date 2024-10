Marsciano, il giornalista e videreporter Matteo Berlenga morto per malore improvviso in auto, aveva 42 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto a Marsciano, dove il giornalista e videreporter Matteo Berlenga è morto dopo un malore improvviso in auto a 42 anni. L'uomo di origine umbra era molto conosciuto nella sua regione. Marsciano, il giornalista e videreporter Matteo Berlenga morto per malore improvviso in auto, aveva 42 anni Matte Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto a, dove ildopo unina 42. L'uomo di origine umbra era molto conosciuto nella sua regione., ilperin42Matte

