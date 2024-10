Madonna di Trevignano, perché Gisella Cardia verrà ascoltata in Procura: l’inchiesta sulle donazioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Procura di Civitavecchia ascolterà la veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia nell'inchiesta per truffa. Le indagini riguardano le donazioni dei fedeli collegate alle presunte apparizioni e ai messaggi della Madonna. Fanpage.it - Madonna di Trevignano, perché Gisella Cardia verrà ascoltata in Procura: l’inchiesta sulle donazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladi Civitavecchia ascolterà la veggente diRomanonell'inchiesta per truffa. Le indagini riguardano ledei fedeli collegate alle presunte apparizioni e ai messaggi della

Madonna di Trevignano - il pm convoca Gisella Cardia in Tribunale nell’inchiesta per truffa - Il pm ascolterà la versione di Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come la veggente Gisella Cardia, in merito all'ipotesi di reato di truffa. La convocazione è nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Civitavecchia sui fatti di Trevignano Romano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La nuova profezia di Gisella Cardia - la veggente di Trevignano Romano : ‘L'Italia e Roma sono in grave pericolo’ - Nel frattempo, le autorità ecclesiastiche e civili proseguono nelle loro indagini per fare chiarezza su questa controversa storia. Questi eventi hanno attirato l'attenzione dei media e di migliaia di fedeli, ma hanno anche sollevato dubbi e controversie. Le reazioni e il seguito Nonostante le ... (Quotidiano.net)

Madonna di Trevignano - a pochi mesi dal Giubileo l’ennesima profezia di Gisella : “Roma è in pericolo” - Roma e tutta Italia. Ma anche la Germania, la Francia e l'Inghilterra: piangeranno tutte insieme a Gerusalemme. Questo l'ennesimo messaggio di Gisella Cardia.Continua a leggere . (Fanpage.it)