Le serie tv di ottobre su Prime Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prime Video non si fa trovare impreparato e anche a ottobre sono pronti alcuni titoli che potranno appassionare il pubblico di abbonati alla piattaforma streaming. A seguire potete leggere alcune novità e graditi ritorni – con stagioni inedite – insieme alla relativa data di condivisione. Citadel: Diana C’è molta curiosità sui 6 episodi che compongono la nuova stagione della serie tv, interpretata da Matilda De Angelis. Ecco la sinossi ufficiale: “Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)non si fa trovare impreparato e anche asono pronti alcuni titoli che potranno appassionare il pubblico di abbonati alla piattaforma streaming. A seguire potete leggere alcune novità e graditi ritorni – con stagioni inedite – insieme alla relativa data di condivisione. Citadel: Diana C’è molta curiosità sui 6 episodi che compongono la nuova stagione dellatv, interpretata da Matilda De Angelis. Ecco la sinossi ufficiale: “Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore.

Quotidiano.net - Le serie tv di ottobre su Prime Video

Esclusivo: il docufilm «Frammenti d'orrore» sulla strage del 7 ottobre - video - La puntuale adozione di due pesi e due misure nel valutare ogni decisione di Israele, sezionata chirurgicamente, con un giudizio, incoraggiato anche da organi come l’Onu, mai applicato ad altri conflitti». Le lacrime per Noa e Gidi, 27 e 24 anni, che conoscevo fin da ragazzini, pronipoti di una ... (Leggi la notizia)

Video – 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti - Leggi l’articolo integrale: 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti The post Video – 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti appeared first on InsideOver. . (Leggi la notizia)

The Family 2, replica puntata in streaming del 7 ottobre 2024 – Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset relativo il ventiseiesimo episodio. . Nella puntata odierna mentre Aslan è ancora in ospedale dopo l’attentato che ha subìto, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, l’uomo che ha sparato ad Aslan, e cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. ... (Leggi la notizia)