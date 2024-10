L'appello dei medici, vaccinatevi contro influenza e Covid. Gli igienisti della Siti, parte la campagna in tutta Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla campagna vaccinale, affidandosi ai consigli dei professionisti sanitari di fiducia per proteggere non solo se stessi, ma anche i propri cari e l’intera comunità . A lanciarlo è la Società Italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) nel mese di ottobre che l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale Feedpress.me - L'appello dei medici, vaccinatevi contro influenza e Covid. Gli igienisti della Siti, parte la campagna in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un invito rivolto a tutti i cittadini acipare attivamente allavaccinale, affidandosi ai consigli dei professionisti sanitari di fiducia per proteggere non solo se stessi, ma anche i propri cari e l’intera comunità . A lanciarlo è la SocietÃna di igiene,na preventiva e sanità pubblica () nel mese di ottobre che l’avviodi vaccinazione antle

Influenza e Covid : riparte la campagna per la vaccinazione - appello della Regione ai cittadini - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Partirà il 1° ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19. "Anche quest’anno - fa sapere la Regione Toscana - le due iniziative saranno condotte congiuntamente nelle residenze sanitarie per anziani, negli... (Firenzetoday.it)

Akragas - prorogata la campagna abbonamenti : l’appello dell’ad Strano alla tifoseria - L'Akragas ha prorogato la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25. Lo ha reso noto il club che, con un'intervista all'amministratore delegato Strano, lancia un appello ai tifosi. "Non abbiamo mai fatto richieste esplicite al nostro pubblico ma credo che lo spettacolo visto in campo... (Today.it)

Akragas - prorogata la campagna abbonamenti : l’appello dell’ad Strano alla tifoseria - L'Akragas ha prorogato la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25. Lo ha reso noto il club che, con un'intervista all'amministratore delegato Strano, lancia un appello ai tifosi. "Non abbiamo mai fatto richieste esplicite al nostro pubblico ma credo che lo spettacolo visto in campo... (Agrigentonotizie.it)