L’analisi Successi non frutto di casualità

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Focalizziamoli, anche se qua e là qualche indizio l’abbiamo già seminato, gli elementi che stanno garantendo allo Spezia, l’attuale posizione in classifica. Un secondo posto ben gradito, non certodi, in vista della sosta. Non diamo un ordine, ognuno può sceglierlo a proprio piacimento. Partiamo da chi ha deciso la sfida di sabato pomeriggio: Francesco Pio Esposito. Ricordiamo, innanzitutto, la sua data di nascita: 28 giugno 2005. Dopo l’annata scorsa di ‘rodaggio’, chiusa in bellezza (grazie al suo gol, che mancava da mesi, si è raggiunta la salvezza), Esposito junior ha scelto di tornare in prestito allo Spezia dall’Inter ("nonostante avessi altre richieste in Serie A e B", ha detto) ed è pedina fondamentale dell’attacco. Uomo di manovra, catalizzatore di falli, importante sulle palle inattive sui colpi di testa pure in difesa.