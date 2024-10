La Russia ordina l'arresto dei giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini: “Entrati dai noi illegalmente” (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini Entrati illegalmente in Russia dall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina». Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, Feedpress.me - La Russia ordina l'arresto dei giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini: “Entrati dai noi illegalmente” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato diper iindall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina». Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk,

Russia - il tribunale ordina l’arresto degli inviati Rai Battistini e Traini per ingresso illegale nel Kursk : «Rischiano fino a 5 anni» - Battistini e Traini, che a Parma a fine settembre hanno ricevuto il primo premio Open nell’ambito del Festival organizzato da questa testata, hanno lasciato il Paese nei giorni successivi alla messa in onda del servizio, sulla spinta delle pressioni subite. . «Dopo aver attraversato illegalmente ... (Open.online)

Russia - ordine d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini : chiesta estradizione - Secondo i media russi, un tribunale della regione di Kursk ha chiesto l'estradizione […] The post Russia, ordine d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: chiesta estradizione appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – La Russia ordina l'arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone ... (Lidentita.it)

Russia - ordine d’arresto in contumacia per i giornalisti Rai Battistini e Traini - . (Adnkronos) – La Russia ordina l'arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina ... (Webmagazine24.it)