La fortuna bacia San Marco in Lamis: vinti 62mila euro al Lotto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Festa grande a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, grazie al gioco del Lotto. Nella località pugliese, come riporta Agipronews, sono stati vinti 62.375 euro in seguito alla combinazione 2-9-46-78 sulla ruota Nazionale, con una giocata del valore di 1,50 euro. Da segnalare anche una Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Festa grande a Sanin, in provincia di Foggia, grazie al gioco del. Nella località pugliese, come riporta Agipronews, sono stati62.375in seguito alla combinazione 2-9-46-78 sulla ruota Nazionale, con una giocata del valore di 1,50. Da segnalare anche una

