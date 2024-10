Anteprima24.it - JuveCaserta, troppi errori: vittoria della Fabo Herons

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa stanchezza delle tre partite consecutive, di cui due in trasferta, in sette giorni, l’assenza dell’infortunato Laganà e le precarie condizioni di Ricci e D’Argenzio, con quest’ultimo reduce da un attacco influenzale che lo ha costretto a saltare gli ultimi due allenamenti ed a raggiungere la squadra solo qualche ora primagara: sono tutti questi elementi, che certamente hanno contribuito sulla prestazione offerta dalla Paperdi2021 sul campocapolista, che ha conservato la sua imbattibilità ed il primato in classifica imponendosi con il punteggio finale di 64-56. Il primo periodo di gioco è stato contraddistinto dai tanticommessi da una parte e dell’altra con percentuali al tiro deficitario che hanno mantenuto quanto mai basso il punteggio se è vero che la prima frazione si è conclusa 11-11.