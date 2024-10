Ilrestodelcarlino.it - Jesi, le giornate Fai d'Autunno svelano villa Ghislieri e palazzo Borgiani

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Ancona) 7 ottobre 2024 - Sabato e domenica tornano per la tredicesima edizione leFai d’, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. LeFai d’vedono una speciale partecipazione dei giovani volontari del Fai che, assieme a tutti i volontari della rete territoriale della Fondazione e agli “Apprendisti Ciceroni”, con fantasia ed entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese. Tutti gli iscritti al Fai potranno beneficiare degli accessi prioritari in ogni luogo aperto, di aperture e visite straordinarie in molte città e altre opportunità e iniziative speciali.