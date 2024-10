In ricordo di Giulia e Thiago: "Anche per le mamme che vogliono condividere" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’area verde, in via Novella, davanti alla palazzina dove viveva Giulia Tramontano la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Nei mesi scorsi è stata sistemata, sono stati installati giochi per bambini e arredi, nel fine settimana è stata intitolata Giulia e Thiago (il bambino che portava in grembo). "Abbiamo voluto dare un segnale e ricordare Giulia e Thiago. L’area verde accoglierà genitori e bambini come avrebbe dovuto essere Giulia e Thiago - ha dichiarato il sindaco Magda Beretta - e i giochi che qui abbiamo sistemato ci fanno pensare al futuro. Perché i bambini sono il nostro futuro". "L’idea di creare un parco in questo luogo è stato il primo progetto sul quale abbiamo lavorato - spiega Ornella Lavandini, consigliere e coordinatrice del gruppo di lavoro per Giulia -. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’area verde, in via Novella, davanti alla palazzina dove vivevaTramontano la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Nei mesi scorsi è stata sistemata, sono stati installati giochi per bambini e arredi, nel fine settimana è stata intitolata(il bambino che portava in grembo). "Abbiamo voluto dare un segnale e ricordare. L’area verde accoglierà genitori e bambini come avrebbe dovuto essere- ha dichiarato il sindaco Magda Beretta - e i giochi che qui abbiamo sistemato ci fanno pensare al futuro. Perché i bambini sono il nostro futuro". "L’idea di creare un parco in questo luogo è stato il primo progetto sul quale abbiamo lavorato - spiega Ornella Lavandini, consigliere e coordinatrice del gruppo di lavoro per-. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - In ricordo di Giulia e Thiago: "Anche per le mamme che vogliono condividere"

