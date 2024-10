Spettacolo.periodicodaily.com - ImeoN Presenta “Quando penserò a te” in radio dall’11 Ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Venerdì 112024 sarà in rotazionefonica “a te”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 settembre. Dal 112024 in Rotazionefonica: “a te” diA partire2024, il nuovo singolo didal titolo “a te” entrerà in rotazionefonica. Il brano sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 27 settembre. Per presalvare il brano: https://ingrv.es/-pensero-a-te-2qf-7 Un Viaggio Emotivo attraverso la Perdita “a te” è una canzone che affronta in modo profondo i temi della perdita, del distacco e della riflessione interiore. Attraverso il suo testo,accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo che esplora la fine di una relazione o di un’esperienza significativa.