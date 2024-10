Il vero yakisoba giapponese si prepara così: la ricetta di una scrittrice e cuoca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un piatto amatissimo in Giappone, che molti di noi associano all'infanzia. Si mangia alle feste di quartiere, nelle scuole e nei ristoranti e chioschi specializzati che lo preparano sul teppan, la tipica piastra rovente. Questa ricetta prevede l'utilizzo dei soba. Come dicevamo, però, sono difficili da preparare in casa e altrettanto difficili da trovare fuori dal Giappone. Ti proponiamo quindi un'alternativa con gli spaghetti di grano duro. Se invece trovi gli yakisoba o altri tipi di pasta orientale, usa quelli. Se sono freschi, tanto meglio! Noi ti diamo anche la ricetta per la salsa yakisoba, ma se la trovi puoi anche usare quella pronta! Considera questa ricetta come una base da adattare al tuo gusto e agli ingredienti che hai in casa. Gamberorosso.it - Il vero yakisoba giapponese si prepara così: la ricetta di una scrittrice e cuoca Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un piatto amatissimo in Giappone, che molti di noi associano all'infanzia. Si mangia alle feste di quartiere, nelle scuole e nei ristoranti e chioschi specializzati che lono sul teppan, la tipica piastra rovente. Questaprevede l'utilizzo dei soba. Come dicevamo, però, sono difficili dare in casa e altrettanto difficili da trovare fuori dal Giappone. Ti proponiamo quindi un'alternativa con gli spaghetti di grano duro. Se invece trovi glio altri tipi di pasta orientale, usa quelli. Se sono freschi, tanto meglio! Noi ti diamo anche laper la salsa, ma se la trovi puoi anche usare quella pronta! Considera questacome una base da adattare al tuo gusto e agli ingredienti che hai in casa.

