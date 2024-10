Il gas conclude in calo -18% a 402 euro al Megawattora

Il gas conclude in calo (-1,8%) a 40,2 euro al Megawattora (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in calo dell'1,8% a 40,2 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Il gas conclude in calo (-1,8%) a 40,2 euro al Megawattora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso indell'1,8% a 40,2al

Borsa : l'Europa gira in calo con timori per il Medio Oriente - I mercati restano alla finestra in attesa dell'eventuale risposta di Israele all'attacco subito dall'Iran. Seduta positiva per il comparto del lusso. Il Wti guadagna l'1,4% a 75,47 dollari al barile e il Brent sale dell'1,2% a 79,03 dollari. Le Borse europee girano in calo con i timori per le ... (Quotidiano.net)

Il prezzo del gas apre in calo ma resta sopra i 40 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas che resta sopra i 40 euro al megawattora. L'attenzione degli operatori è rivolta agli sviluppi in Medio Oriente ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni cedono l'1,9% a 40,1 euro. (Quotidiano.net)

