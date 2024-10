Il dissing furioso, le vicende sentimentali, l’incognita della bibita. Fedez però vale 37 volte Tony Effe, e guadagna dieci volte più di lui (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se il confronto di insulti canori fra Fedez e Tony Effe (il cosiddetto “dissing”) ha tenuto banco per molti giorni, coinvolgendo alla fine una indispettita Chiara Ferragni, il raffronto fra i due rapper che se le sono suonate e cantate di santa ragione è davvero improponibile. Guardando i fatturati delle società di entrambi Fedez oggi vale 37 volte Tony Effe e nonostante le perdite copiose del lancio della bibita Boem, guadagna 10,3 volte di più. Certo alle spalle Federico Leonardo Lucia (vero nome di Fedez) ha una carriera più lunga e un business più strutturato e diversificato grazie alle qualità manageriali della mamma, Annamaria Berrinzaghi, che amministra il suo gruppo. Nicolò Rapisarda (vero nome di Tony Effe) pur avendo solo un anno di età meno del rivale è esploso musicalmente da solista solo nell’ultimo anno, anche grazie a duetti con altri colleghi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se il confronto di insulti canori fra(il cosiddetto “”) ha tenuto banco per molti giorni, coinvolgendo alla fine una indispettita Chiara Ferragni, il raffronto fra i due rapper che se le sono suonate e cantate di santa ragione è davvero improponibile. Guardando i fatturati delle società di entrambioggi37e nonostante le perdite copiose del lancioBoem,10,3di più. Certo alle spalle Federico Leonardo Lucia (vero nome di) ha una carriera più lunga e un business più strutturato e diversificato grazie alle qualità managerialimamma, Annamaria Berrinzaghi, che amministra il suo gruppo. Nicolò Rapisarda (vero nome di) pur avendo solo un anno di età meno del riè esploso musicalmente da solista solo nell’ultimo anno, anche grazie a duetti con altri colleghi.

