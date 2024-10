IIs Ferrari di Battipaglia: gli studenti diventano donatori di midollo osseo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude con successo la settimana dedicata alla campagna di sensibilizzazione, “Match it Now” per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa a livello nazionale dalla Federazione Adoces (Associazioni donatori Cellule Staminali emopoietiche), a cui ha aderito Salernotoday.it - IIs Ferrari di Battipaglia: gli studenti diventano donatori di midollo osseo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si conclude con successo la settimana dedicata alla campagna di sensibilizzazione, “Match it Now” per la donazione die cellule staminali emopoietiche, promossa a livello nazionale dalla Federazione Adoces (AssociazioniCellule Staminali emopoietiche), a cui ha aderito

