Iltempo.it - Hacker cinesi "hanno violato i sistemi Usa per le intercettazioni telefoniche"

(Di lunedì 7 ottobre 2024)legati al governo cinesele reti di una serie di fornitori di servizi a banda larga negli Stati Uniti, e potrebbero aver ottenuto l'accesso a informazioni provenienti daiutilizzati dal governo federale Usa per effettuareautorizzate da mandati giudiziari. Lo riferisce il quotidiano «Wall Street Journal», secondo cui gli potrebbero aver mantenuto «per mesi o anche più» l'accesso all'infrastruttura di rete utilizzata per cooperare con le richieste delle autorità statunitensi di dati sulle comunicazioni nell'ambito di indagini di rilievo penale e di sicurezza, con un rischio potenzialmente gravissimo per la sicurezza nazionale.   Secondo le fonti citate dal quotidiano, gliavrebbero ottenuto anche l'accesso ad altri flussi di traffico internet più generici.