Fratelli d'Italia: Alessandro Tomasi nuovo coordinatore in Toscana

La nomina del sindaco di Pistoia, il nome su cui il partito punta per le prossime regionali, è stata annunciata dal responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli

Tomasi nuovo coordinatore toscano di Fratelli d’Italia - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Non solo candidato in pectore di Fratelli d’Italia per le Regionali del prossimo anno (sebbene gli alleati della Lega insistano con le primarie e Forza Itala chieda una scelta collegiale) per espugnare una roccaforte del centrosinistra. (Firenzetoday.it)

