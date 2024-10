Forze iraniane Quds, 'nostro leader Qaani in buona salute' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il comandante supremo della Forza Quds dell'Iran, Esmail Qaani, è in "buona salute". Lo ha affermato il vice comandante della forza, Iraj Masjedi, secondo i media statali rilanciati da Al Arabiya. Ieri, due alti funzionari della sicurezza iraniana avevano riferito a Reuters di avere perso i contatti con Qaani dagli attacchi a Beirut della scorsa settimana. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il comandante supremo della Forzadell'Iran, Esmail, è in "". Lo ha affermato il vice comandante della forza, Iraj Masjedi, secondo i media statali rilanciati da Al Arabiya. Ieri, due alti funzionari della sicurezza iraniana avevano riferito a Reuters di avere perso i contatti condagli attacchi a Beirut della scorsa settimana.

