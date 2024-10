Fiumicino, sicurezza alberature: la polemica del Pd (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiumicino, 7 ottobre 2024 – “Come Gruppi di opposizione nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 settembre abbiamo presentato una mozione con la finalità di sollecitare l’Amministrazione ad attivarsi per il monitoraggio, la messa in sicurezza e la cura delle tante alberature in sofferenza sul territorio“. Così in un comunicato il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Una analoga mozione, che segnalava la gravità della malattia dei lecci, – prosegue il Capogruppo – era stata presentata lo scorso mese di novembre, nella consapevolezza che l’approssimarsi della stagione estiva avrebbe favorito la diffusione della malattia. Purtroppo la nostra richiesta era stata bocciata dalla maggioranza, sostenendo di aver già affrontato il problema e che tutte le azioni necessarie sarebbero state messe in campo in breve tempo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – “Come Gruppi di opposizione nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 settembre abbiamo presentato una mozione con la finalità di sollecitare l’Amministrazione ad attivarsi per il monitoraggio, la messa ine la cura delle tantein sofferenza sul territorio“. Così in un comunicato il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Una analoga mozione, che segnalava la gravità della malattia dei lecci, – prosegue il Capogruppo – era stata presentata lo scorso mese di novembre, nella consapevolezza che l’approssimarsi della stagione estiva avrebbe favorito la diffusione della malattia. Purtroppo la nostra richiesta era stata bocciata dalla maggioranza, sostenendo di aver già affrontato il problema e che tutte le azioni necessarie sarebbero state messe in campo in breve tempo.

