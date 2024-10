Emma Stone si è rasata i capelli per Bugonia di Yorgos Lanthimos? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un sospetto cambio di look dell'attrice premio Oscar confermerebbe le voci sul suo aspetto in Bugonia, nuova collaborazione con Yorgos Lanthimos. Nuove foto di Emma Stone alimenterebbero l'ipotesi secondo cui l'attrice avrebbe rinunciato momentaneamente alla sua fluente chioma rossa per esigenze di copione. Emma Stone è impegnata nuovamente sul set della nuova fatica di Yorgos Lanthimos, Bugonia, remake della comedy sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, e le foto che la vedono con indosso un cappellino confermerebbero i rumor secondo cui si sarebbe rasata la testa. Sorridente, in jeans, maglia a righe, cappellino di lana blu e occhiali da sole, Emma Stone sembra alleggerita nella chioma rispetto al solito. Ad alimentare ulteriormente i sospetti ci pensano le immagini della sua partecipazione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un sospetto cambio di look dell'attrice premio Oscar confermerebbe le voci sul suo aspetto in, nuova collaborazione con. Nuove foto dialimenterebbero l'ipotesi secondo cui l'attrice avrebbe rinunciato momentaneamente alla sua fluente chioma rossa per esigenze di copione.è impegnata nuovamente sul set della nuova fatica di, remake della comedy sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, e le foto che la vedono con indosso un cappellino confermerebbero i rumor secondo cui si sarebbela testa. Sorridente, in jeans, maglia a righe, cappellino di lana blu e occhiali da sole,sembra alleggerita nella chioma rispetto al solito. Ad alimentare ulteriormente i sospetti ci pensano le immagini della sua partecipazione

Movieplayer.it - Emma Stone si è rasata i capelli per Bugonia di Yorgos Lanthimos?

