Difesa personale, corso di ju jitsu per persone con disabilità (e caregiver) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un corso propedeutico alla Difesa personale e di tecniche di base di Ju jitsu dedicato a persone con disabilità motoria. E’ un’iniziativa che consente di acquisire i rudimenti e le tecniche di base della Difesa personale attraverso tecniche di Ju jitsu.Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Difesa personale, corso di ju jitsu per persone con disabilità (e caregiver) Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unpropedeutico allae di tecniche di base di Judedicato aconmotoria. E’ un’iniziativa che consente di acquisire i rudimenti e le tecniche di base dellaattraverso tecniche di Ju.Iscriviti al canale WhatsApp di

Al via il corso di difesa personale femminile - Gestione della paura, sviluppo dell’autostima e pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione sono alla base della nuova edizione del corso di autodifesa femminile al via martedì 15 ottobre. Il corso è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in... (Riminitoday.it)

Salvarsi da sole. Corsi di difesa personale - è boom di iscrizioni : : "Ci sono anche 75enni" - La paura c’è e si fa sentire. Progetti futuri? "Da metà ottobre a novembre, come iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza confronti delle donne, faremo un altro corso gratuito a San Benedetto organizzato insieme alla Commissione per le pari ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tecniche di difesa personale : dimostrazione alle donne in piazza - Una giornata all'insegna della sicurezza ma anche della consapevolezza. E' quella organizzata sabato 21 settembre a Casapulla con l'evento gratuito "Consapevolezza e sicurezza: la tua difesa personale comincia da qui". Appuntamento in piazza Mercato alle ore 16. L'evento è organizzato... (Casertanews.it)