Da barista a star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale da 15 milioni di euro

Da barista a star di OnlyFans, denunciata per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Madalina Ioana Filip, meglio conosciuta dai suoi fan come Mady Gio, è finita nel mirino della sezione antievasione della Guardia di Finanza per un'evasione fiscale di almeno 1,5 milioni di euro. La 29enne di origini rumene, che faceva la barista a Busto Arsizio, è oggi una delle più popolari produttrici di contenuti erotici su OnlyFans. Già milionaria, Mady Gio avrebbe dichiarato al fisco italiano meno di 50.000 euro di incassi lordi, sicuramente molto meno di quanto guadagnato sulla piattaforma. Il caso è scoppiato dopo che la giovane donna ha raccontato in diverse interviste radiofoniche e televisive del suo cambiamento di vita, vantandosi di essere passata da un lavoro umile come cameriera a ricavi stratosferici grazie a foto e video di nudo. Panorama.it - Da barista a star di OnlyFans, denunciata per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Madalina Ioana Filip, meglio conosciuta dai suoi fan come Mady Gio, è finita nel mirino della sezione antidella Guardia di Finanza per un'di almeno 1,5di. La 29enne di origini rumene, che faceva laa Busto Arsizio, è oggi una delle più popolari produttrici di contenuti erotici su. Già milionaria, Mady Gio avrebbe dichiarato al fisco italiano meno di 50.000di incassi lordi, sicuramente molto meno di quanto guadagnato sulla piattaforma. Il caso è scoppiato dopo che la giovane donna ha raccontato in diverse interviste radiofoniche e televisive del suo cambiamento di vita, vantandosi di essere passata da un lavoro umile come cameriera a ricavi stratosferici grazie a foto e video di nudo.

