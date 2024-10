Curva Nord azzerata, lo striscione non verrà più esposto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Curva Nord striscione. Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, la Curva Nord si riorganizza. Ieri sera, durante la gara contro il Torino, nessuno striscione era esposto al secondo anello verde. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, lasi riorganizza. Ieri sera, durante la gara contro il Torino, nessunoeraal secondo anello verde.

Biglietti, gadget, birre, merchandising: le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord - Biglietti, gadget, trasferte, merchandising e persino birre. Anche da lì di soldi ne arrivano parecchi: «Tra il nero, il pulito e il non pulito, e il bianco fa 600 mila euro in un anno», dice sempre Ferdico in una telefonata intercettata dagli investigatori. È il caso della fanzine Urlo della ... (Leggi la notizia)

Curva Nord: un nuovo inizio dopo la tempesta? Vediamo assieme perché - dopo una settimana complessa, come riferito da Tuttosport, gli ultras della Curva Nord dell'Inter hanno deciso di tracciare una nuova rotta. (Leggi la notizia)

Biglietti, gadget, birre, merchandising: le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord - Dalle intercettazioni emergono anche esempi concreti di quel patto di non belligeranza siglato dagli ultras di Inter e Milan e che secondo la procura aveva l’obiettivo di massimizzare i profitti di entrambe le curve. Dall’inchiesta della procura emergerebbero infatti i tentativi delle due curve di ... (Leggi la notizia)