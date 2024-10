Coppa Bernocchi 2024: a sorpresa si impone Stan Van Tricht, settimo Alessandro Pinarello (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arriva la fuga (o una parte di essa) nell’edizione numero 105 della Coppa Bernocchi. La seconda tappadel Trittico Lombardo vede un finale concitato nel quale, a Legnano, la spunta il belga Stan Van Tricht. Prima vittoria in carriera di grandissima qualità per il corridore classe 1999 dell’Alpecin-Deceuninck. Tentativo di cinque uomini dopo una ventina di chilometri dal via che ha preso il largo: all’attacco Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Per loro vantaggio che ha superato i 5? e gruppo che, nonoStante il passo dettato dalla Soudal-QuickStep, non è riuscito a recuperare troppo nel circuito legnanese. Oasport.it - Coppa Bernocchi 2024: a sorpresa si impone Stan Van Tricht, settimo Alessandro Pinarello Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arriva la fuga (o una parte di essa) nell’edizione numero 105 della. La seconda tappadel Trittico Lombardo vede un finale concitato nel quale, a Legnano, la spunta il belgaVan. Prima vittoria in carriera di grandissima qualità per il corridore classe 1999 dell’Alpecin-Deceuninck. Tentativo di cinque uomini dopo una ventina di chilometri dal via che ha preso il largo: all’attacco Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike),Van(Alpecin – Deceuninck), Anthony Perez (Cofidis), Pierre Latour (TotalEnergies) e(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Per loro vantaggio che ha superato i 5? e gruppo che, nonote il passo dettato dalla Soudal-QuickStep, non è riuscito a recuperare troppo nel circuito legnanese.

