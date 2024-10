Come le grandi potenze influenzano la giustizia sportiva. Scrive Bettanini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vi sembrerà strano, ma è una geografia altoatesina quella che abbraccia e cuce insieme queste tre storie diverse: di Sinner, Schwarzer e Frattini. Tutto ricomincia da Jannik – da un clostebol distrattamente massaggiato dal suo team – e la recente richiesta di appello fatta dalla Wada (World Anti-Doping Agency) al Tas (Tribunal Arbitral du Sport). Che ritiene si debba riscontrare un grado di negligenza – per un cucchiaio d’acqua in una piscina olimpionica! – nell’azzurro e nella sua contaminazione involontaria: da qui scatterebbe, in base ad un articolo del Tennis Anti Doping Programme, una squalifica da un massimo di due anni a un minimo della metà. Formiche.net - Come le grandi potenze influenzano la giustizia sportiva. Scrive Bettanini Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vi sembrerà strano, ma è una geografia altoatesina quella che abbraccia e cuce insieme queste tre storie diverse: di Sinner, Schwarzer e Frattini. Tutto ricomincia da Jannik – da un clostebol distrattamente massaggiato dal suo team – e la recente richiesta di appello fatta dalla Wada (World Anti-Doping Agency) al Tas (Tribunal Arbitral du Sport). Che ritiene si debba riscontrare un grado di negligenza – per un cucchiaio d’acqua in una piscina olimpionica! – nell’azzurro e nella sua contaminazione involontaria: da qui scatterebbe, in base ad un articolo del Tennis Anti Doping Programme, una squalifica da un massimo di due anni a un minimo della metà.

