Chirurgia addominale, robot pronti a sostituire la laparoscopia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dalla Chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell’ernia della parete addominale fino a quella pancreatica, gastrica e colorettale, i robot sono pronti a soppiantare la tradizionale laparoscopia in sala operatoria. Si accumulano, infatti, le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dallabariatrica e metabolica a quella dell’ernia della paretefino a quella pancreatica, gastrica e colorettale, isonoa soppiantare la tradizionalein sala operatoria. Si accumulano, infatti, le evidenze scientifiche che mostrano, intervento dopo

Napolitoday.it - Chirurgia addominale, robot pronti a sostituire la laparoscopia

“Spotlight on robotic surgery”, chirurgia addominale: robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia - “La tecnologia è matura e con la giusta formazione del personale in sala operatoria, la chirurgia robotica è destinata a migliorare gli esiti degli interventi con indubbi vantaggi per i pazienti – spiega Milone -. “Questa metanalisi di 23 studi precedenti ha dimostrato che la chirurgia robotica è ... (Leggi la notizia)