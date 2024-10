Cherry Bank, l’ad: "Ecco il nostro modo di fare banca" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "PRIMA DI ESSERE una banca siamo un’impresa. Agli imprenditori dico: meglio un no veloce che un no dopo mesi di agonia". Giovanni Bossi (nella foto in alto), amministratore delegato e azionista di maggioranza di Cherry Bank racconta il suo modo di fare banca all’indomani dell’acquisizione di banca Popolare Valconca. Come nasce Cherry Bank? "Nasciamo dalla fusione di Cherry 106 in Banco delle Tre Venezie. A fine 2023 e ad inizio 2024 abbiamo aggiunto un ulteriore tassello di crescita con l’acquisizione di banca Popolare Valconca, che è ormai integrata nel sistema di Cherry Bank". Come sta andando la recente aggregazione di Popolare Valconca? "Abbiamo concluso in tempi stretti, anche dal punto di vista della migrazione dei sistemi informatici, un’integrazione di importanza strategica per il futuro della banca, che è ora più capillare e con un’offerta ancora più completa. (Di lunedì 7 ottobre 2024) "PRIMA DI ESSERE unasiamo un’impresa. Agli imprenditori dico: meglio un no veloce che un no dopo mesi di agonia". Giovanni Bossi (nella foto in alto), amministratore delegato e azionista di maggioranza diracconta il suodiall’indomani dell’acquisizione diPopolare Valconca. Come nasce? "Nasciamo dalla fusione di106 in Banco delle Tre Venezie. A fine 2023 e ad inizio 2024 abbiamo aggiunto un ulteriore tassello di crescita con l’acquisizione diPopolare Valconca, che è ormai integrata nel sistema di". Come sta andando la recente aggregazione di Popolare Valconca? "Abbiamo concluso in tempi stretti, anche dal punto di vista della migrazione dei sistemi informatici, un’integrazione di importanza strategica per il futuro della, che è ora più capillare e con un’offerta ancora più completa. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Cherry Bank, l’ad: "Ecco il nostro modo di fare banca"

Cherry Bank lancia l’iniziativa “Rileggiamoci” per dare nuova vita ad oltre 15 mila libri - In seguito alla fusione per incorporazione dell’ex Banca Popolare Valconca, l’istituto di credito guidato da Giovanni Bossi ha avuto accesso agli archivi della sede di Morciano di Romagna, ritrovando all’interno una vera e propria biblioteca. . . Cherry Bank scende in campo per promuovere la ... (Riminitoday.it)

Cherry Bank e il Comune di Morciano di Romagna insieme per promuovere l’inclusività - Il Comune di Morciano di Romagna e Cherry Bank invitano la comunità locale a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova giostra inclusiva per un divertimento senza barriere all'interno del parco urbano del Conca, in programma mercoledì 11 settembre alle 11. L'acquisto è stato... (Riminitoday.it)

