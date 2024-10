Metropolitanmagazine.it - Cartisia Josephine Somma, chi è la figlia di Sebastiano Somma

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 1996è legato a Morgana Forcella, anche lei attrice. I due si erano conosciuti durante una vacanza e si sono sposati nel 2004, dopo otto anni di fidanzamento, laè nata nel 2005, un anno dopo il matrimonio. Ormai padre,non ha mai smesso di lavorare e di cavalcare l’onda dell’inaspettato successo, cimentandosi fra gli altri in Nati Ieri, la fiction di Canale 5 che lo ha visto nei panni del medico. Un ruolo non a caso, dato che all’epocaaveva appena 14 mesi e l’attore ha accolto con entusiasmo questo nuovo ruolo. Dopo essere stato nella finzione giudice e avvocato, ha ricordato a La Repubblica, entrare in una clinica gli ha permesso di trovare nuovi stimoli. Per interpretare meglio la sua parte ha ricevuto importanti istruzioni dal dottore e ginecologo Salvatore Alberico del Burlo di Trieste.