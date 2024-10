Bologna, Fenucci: “Italiano? Non sono preoccupato, sappiamo come lavora” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il Bologna sta bene, sia con il Liverpool che anche ieri quando, pur con qualche difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. Ieri forse abbiamo un po’ pagato la stanchezza della partita di Champions, potevamo vincerla, non ci siamo riusciti, abbiamo incontrato qualche difficoltà in più però si sta vedendo piano piano il lavoro del mister, del suo staff che ci stanno mettendo l’impegno per cambiare la fisionomia di gioco della squadra”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, parlando a margine degli Stati generali del calcio a Bologna. “Se guardiamo agli episodi anche ieri potevamo vincere la gara, tante volte ci vuole anche la capacità di sfruttare le occasioni che si creano e sono convinto che in futuro questa capacità la troveremo”, ha aggiunto Fenucci. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ilsta bene, sia con il Liverpool che anche ieri quando, pur con qualche difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. Ieri forse abbiamo un po’ pagato la stanchezza della partita di Champions, potevamo vincerla, non ci siamo riusciti, abbiamo incontrato qualche difficoltà in più però si sta vedendo piano piano il lavoro del mister, del suo staff che ci stanno mettendo l’impegno per cambiare la fisionomia di gioco della squadra”. Queste le parole dell’amministratore delegato del, Claudio, parlando a margine degli Stati generali del calcio a. “Se guardiamo agli episodi anche ieri potevamo vincere la gara, tante volte ci vuole anche la capacità di sfruttare le occasioni che si creano econvinto che in futuro questa capacità la troveremo”, ha aggiunto

Bologna-Parma LE ULTIME | Cancellieri dal 1’ - Almeno un cambio rispetto alla sconfitta di Cagliari, forse due: questo dovrebbe essere l’indirizzo scelto da Fabio Pecchia che, come al solito, si prenderà anche le ultime ore di oggi per decidere la formazione, anche se le indicazioni portano a pensare che Mihaila possa far posto al rientrante. (Parmatoday.it)