Berrettini-Rune oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, non prima delle 12.30 italiane, Matteo Berrettini affronterà il danese Holger Rune nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Una partita, come molte altre, che avrebbe dovuto disputarsi ieri e si sperava di recuperare quest’oggi. Sfortunatamente, la pioggia non ha permesso che i due giocatori si affrontassero e, in uno schedule assai congestionato, la sfida si terrà lunedì 7 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Rune NON PRIMA DELLE 12.30 A prescindere dalla pioggia, domani questo incontro ci sarà in quanto è previsto nello stadio principale, dotato del tetto. Pertanto Berrettini è atteso a una partita complicata, dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano Chris O’Connell. C’erano dei dubbi sulle condizioni di Matteo, ritiratosi nel secondo round del torneo di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Si spera che il problemino agli addominali non si ripresenti. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, non prima delle 12.30 italiane, Matteoaffronterà il danese Holgernel secondo turno del Masters1000 di. Una partita, come molte altre, che avrebbe dovuto disputarsi ieri e si sperava di recuperare quest’. Sfortunatamente, la pia non ha permesso che i due giocatori si affrontassero e, in uno schedule assai congestionato, la sfida si terrà lunedì 7 ottobre. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 12.30 A prescindere dalla pia, domani questo incontro ci sarà in quanto è previsto nello stadio principale, dotato del tetto. Pertantoè atteso a una partita complicata, dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano Chris O’Connell. C’erano dei dubbi sulle condizioni di Matteo, ritiratosi nel secondo round del torneo di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Si spera che il problemino agli addominali non si ripresenti.

Oasport.it - Berrettini-Rune oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming

Berrettini-Rune oggi in tv nuovo: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). 30 locali). 30 italiane (le 18. In palio per il tennista capitolino, in caso di successo, ci sarebbe il pass per i sedicesimi di finale contro il ... (Sportface.it)

Passata la paura, Berrettini ora sogna l’exploit di fine stagione: a Shanghai sfida Rune al secondo turno - Matteo Berrettini scende in campo per il suo match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Holger Rune. Dopo le due eliminazioni al primo turno a New York e Hanghzhou, è successo a Tokyo, dove ha giocato uno dei migliori tornei della sua annata, conquistando le semifinali in seguito ... (Sportface.it)

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Holger Rune, ATP Shanghai Masters 07-10-2024 - Se al meglio probabilmente l’azzurro è più che in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Matteo Berrettini è riapparso un paio di giorni fa battendo O’Connell 7-6 7-6 dopo essere stato costretto al ritiro a Tokyo dunque sembra aver ritrovato la forma fisica per affrontare un cliente ... (Infobetting.com)