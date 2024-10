Bari: uccide la moglie soffocandola dopo averle dato fuoco in auto. Arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio in Italia. E' accaduto in provincia di Bari nella notte tra il 5 ed il 6 ottiobre 2024. Un uomo ha ucciso a mani nude la moglie dopo aver tentato di darle fuoco. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia L'articolo Bari: uccide la moglie soffocandola dopo averle dato fuoco in auto. Arrestato proviene da Firenze Post. .com - Bari: uccide la moglie soffocandola dopo averle dato fuoco in auto. Arrestato Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio in Italia. E' accaduto in provincia dinella notte tra il 5 ed il 6 ottiobre 2024. Un uomo ha ucciso a mani nude laaver tentato di darle. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia L'articololainproviene da Firenze Post.

Orrore a Bari - pregiudicato dà fuoco alla moglie in strada e poi la uccide a mani nude - L'uomo l'ha immobilizzata sull'asfalto in posizione supina, schiacciandola con il proprio corpo, posizionando le ginocchia sull'addome, esercitando con le braccia pressioni sullo sterno. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato. AGI - Una ... (Agi.it)

Bari - tenta di bruciare moglie e poi la uccide : fermato 65enne - Prima di morire la vittima ha confidato al personale della Polizia di Stato, prontamente intervenuto sul posto, e a sua figlia, che la aveva raggiunta in ospedale, che il coniuge aveva intenzionalmente dato fuoco all’auto, nel tentativo di ucciderla e poi aveva proseguito il proposito omicida, ... (Lapresse.it)

Droga la moglie e fa abusare di lei a 50 uomini - la donna : “Non violenze ma scene di barbarie” - "Voglio che sia a porte aperte per aiutare tutte le donne, che forse non saranno mai riconosciute come vittime", ha detto. È cominciato in Francia il processo che vede vittima Gisèle Pélicot, la 72enne drogata dal marito e fatta stuprare da svariati uomini in un periodo di circa dieci anni. ... (Fanpage.it)