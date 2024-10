Attacco hacker tv russa, colpiti canali online Rossiya 1 e Rossiya 24, il gruppo anonimo filo-ucraino Sudo rm -RF: "Siamo stati noi" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Attacco hacker alla tv pubblica russa Vgtrk: nella notte del 7 ottobre 2024, sono stati colpiti i canali online Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendone le trasmissioni per qualche ora. A rivendicare l’Attacco nel giorno del 72esimo compleanno di Vladimir Putin è stato, nelle ore successive, il grupp Ilgiornaleditalia.it - Attacco hacker tv russa, colpiti canali online Rossiya 1 e Rossiya 24, il gruppo anonimo filo-ucraino Sudo rm -RF: "Siamo stati noi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)alla tv pubblicaVgtrk: nella notte del 7 ottobre 2024, sono1 e24, interrompendone le trasmissioni per qualche ora. A rivendicare l’nel giorno del 72esimo compleanno di Vladimir Putin è stato, nelle ore successive, il grupp

