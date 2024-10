Unlimitednews.it - Arriva la conferma del Tas, squalifica Pogba ridotta a 18 mesi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo i rumors dei giorni scorsi ecco laufficiale: il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha ridotto da 4 anni a 18laper doping inflitta al centrocampista della Juventus, Paul.Il giocatore era stato sanzionato lo scorso 28 febbraio dal Tribunale nazionale antidoping per la positività al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita vinta in trasferta dalla Juventus contro l’Udinese il 20 agosto 2023, in occasione della prima giornata di campionato. Ladi 4 anni – retrodatata all’11 settembre 2023, quando era scattata la sospensione provvisoria, e accompagnata da una multa di 5 mila euro – è stata oraa 18(cancellata l’ammenda), per cuipotrebbe tornare in campo dal prossimo 11 marzo, alla soglia del suo 32esimo compleanno.