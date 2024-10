Temporeale.info - Aprilia / Intervento su una lite familiare, soccorso un uomo con una grave ferita al braccio

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 7 ottobre 2024)– Nella notte tra 5 e il 6 ottobre i Carabinieri di(LT) in servizio perlustrativo, a seguito di richiesta telefonica pervenuta al 112, intervenivano in un’abitazione ad(LT) dove veniva segnalata un’accesa. Raggiunto il luogo dell’i militari constatavano la presenza di un44enne di nazionalità tunisina in L'articolosu unauncon unaalTemporeale Quotidiano.