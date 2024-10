Aperte le selezioni per Fnm Academy (Di lunedì 7 ottobre 2024) LA FNM AUTOSERVIZI ha deciso di ampliare il proprio organico che verrà preventivamente formato dall’azienda. Infatti, sono Aperte le selezioni per la nuova edizione dell’Academy di Fnm Autoservizi, una proposta formativa per nuovi autisti rivolta a persone di età compresa tra i 21 e 45 anni che prevede uno stage di 3 mesi retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e Cqc, con costi totalmente a carico dell’azienda, l’assunzione a tempo indeterminato e un premio di ingresso di 3.000 euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell’Academy – che vedrà il suo avvio tra gennaio e febbraio – saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia. (Di lunedì 7 ottobre 2024) LA FNM AUTOSERVIZI ha deciso di ampliare il proprio organico che verrà preventivamente formato dall’azienda. Infatti, sonoleper la nuova edizione dell’di Fnm Autoservizi, una proposta formativa per nuovi autisti rivolta a persone di età compresa tra i 21 e 45 anni che prevede uno stage di 3 mesi retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e Cqc, con costi totalmente a carico dell’azienda, l’assunzione a tempo indeterminato e un premio di ingresso di 3.000 euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell’– che vedrà il suo avvio tra gennaio e febbraio – saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Aperte le selezioni per Fnm Academy

aperte le selezioni per Fnm Academy - La FNM Autoservizi amplia l'organico con l'Academy per nuovi autisti: stage retribuito, patente D-E e Cqc a carico dell'azienda, assunzione a tempo indeterminato e premio di ingresso. Requisiti: diplo ...(msn.com)

