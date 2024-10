Isaechia.it - Amici 24 nel mirino della critica del Corriere della Sera: ecco per quale motivo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una nuova edizione diè di nuovo iniziata. Si è formata una nuova classe: i cantanti e i ballerini sono stati selezionati da uno o più professori per essere accompagnati nel loro percorso di studio, scegliendo di affidarsi soltanto ad uno di loro, come previsto dal format. (Clicca qui per il resoconto dell’ultima puntata). Tra lo stupore di molti, la maestra Alessandra Celentano è rimasta piacevolmente colpita dalla performanceballerina latinista Alessia Pecchia. Le riconosce un piacevole movimento, definendola “bella” mentre si esibisce. Ciò che non l’ha convinta dal principio, senza farne mistero alla diretta interessata, è la sua forma fisica. La Celentano, da sempre molto attenta alle linee delle ballerine, le ha confidato di volerla rendere “ancora più bella” affidando il suo piano alimentare ad una nutrizionista.