Ad Anghiari parte la 12ª edizione de L’Intrepida (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre ad Anghiari (paese medievale in provincia di Arezzo) è in programma la 12ª edizione de L’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike che nel corso degli anni ha più volte superato quota 1000 partecipanti, diventando seconda per Arezzonotizie.it - Ad Anghiari parte la 12ª edizione de L’Intrepida Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre ad(paese medievale in provincia di Arezzo) è in programma la 12ªde, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike che nel corso degli anni ha più volte superato quota 1000cipanti, diventando seconda per

Torna l’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike - Arezzo, 7 ottobre 2024 – Domenica 20 ottobre ad Anghiari (paese medievale in provincia di Arezzo) è in programma la 12ª edizione de L’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal ... (lanazione.it)

Modena Cento Ore: news e programma completo dell’evento per auto storiche - Anche quest’anno la Modena Cento Ore punta a stupire, con la sua originale formula che miscela le prove in pista e quelle su strade chiuse al traffico, insieme alle trasferte e agli appuntamenti di ... (clubalfa.it)

Parte da Rimini la Modena Cento Ore. Domani, domenica, la gara internazionale per auto storiche - Parte da Rimini la 23° edizione della Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche, che continua la sua tradizionale corsa ibrida in cui i piloti possono sfidarsi sia in ... (chiamamicitta.it)