Acaro della polvere e allergie nei bambini | i consigli dell’esperta

Roma, 7 ottobre 2024 – allergie in casa d'autunno, quali sono i rischi maggiori per i bambini? Lo abbiamo chiesto ad Anna Tedeschini, past president della Società italiana di aerobiologia, medicina e ambiente e membro del Centro interuniversitario per l'ambiente di Perugia, dove è ricercatore. Acaro della polvere, del tarlo e muffe "Il rischio principale per i bambini è rappresentato sicuramente dall'Acaro della polvere – chiarisce la scienziata -. Provoca una patologia respiratoria ma anche prurito. Se si presentano macchie rosse sul corpo e non si tratta di allergie alimentari, la causa potrebbe essere l'Acaro del tarlo".

