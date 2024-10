7 Ottobre, esercito israeliano rilascia filmato inedito dell’attacco di Hamas (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha pubblicato un filmato inedito dell’attacco di Hamas del 7 Ottobre 2023 contro Israele che ha scatenato la guerra a Gaza. Il materiale inedito comprende filmati di un civile israeliano che benda un soldato e di un militante che spara a quello che, secondo l’esercito, è un drone dell’IDF a Re’im. (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ha pubblicato undidel 72023 contro Israele che ha scatenato la guerra a Gaza. Il materialecomprende filmati di un civileche benda un soldato e di un militante che spara a quello che, secondo l’, è un drone dell’IDF a Re’im. (Lapresse.it)

