7 ottobre 2024 | un anno di antisemitismo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 82023, in Egitto. Un poliziotto egiziano ha sparato su un gruppo turistico uccidendo due turisti israeliani e una guida turistica egiziana ad Alessandria d’Egitto. 10, negli Stati Uniti. Un uomo ha lanciato alcune pietre attraverso le porte di vetro di una sinagoga e di un bar armeno a Fresno, in California, con una nota: “Tutte le attività commerciali ebraiche sarprese di mira”. 11, in Portogallo. Un gruppo di vandali ha deturpato la sinagoga della comunità ebraica di Porto lasciando messaggi  tra cui “Liberate la Palestina” e “Fine dell’apartheid israeliano”. 11, negli Stati Uniti. Una studentessa israeliana è stata aggredita con un bastone da un dicivenne mentre affiggeva alcuni manifesti sulle vittime e gli ostaggi israeliani del 7alla Columbia University, a New York. 13, in Cina.