5 atleti inarrestabili interpretano la nuova collezione di Under Armour (Di lunedì 7 ottobre 2024) Under Armour continua a trovare soluzioni innovative per gli atleti da indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in campo. Lo fa con una nuova collezione, Unstoppable, appena presentata a Londra, nell'iconica location di Hoxton Docks, riunendo alcuni dei suoi atleti più attenti allo stile, tra cui Anthony Joshua (due volte campione dei pesi massimi di boxe), Maro Itoje (Saracens & England Rugby), Eddie Nketiah (Crystal Palace FC), Emily Fox (Arsenal FC & USA) ed Erika Lempek (UA Next). Dopo la sfilata gli atleti hanno partecipato a una tavola rotonda, parlando a lungo di sportswear, vita londinese, aspirazioni e self improvement. “Siamo giovani, siamo freschi e abbiamo ancora quel fuoco nella pancia. Gqitalia.it - 5 atleti inarrestabili interpretano la nuova collezione di Under Armour Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)continua a trovare soluzioni innovative per glida indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in campo. Lo fa con una, Unstoppable, appena presentata a Londra, nell'iconica location di Hoxton Docks, riunendo alcuni dei suoipiù attenti allo stile, tra cui Anthony Joshua (due volte campione dei pesi massimi di boxe), Maro Itoje (Saracens & England Rugby), Eddie Nketiah (Crystal Palace FC), Emily Fox (Arsenal FC & USA) ed Erika Lempek (UA Next). Dopo la sfilata glihanno partecipato a una tavola rotonda, parlando a lungo di sportswear, vita londinese, aspirazioni e self improvement. “Siamo giovani, siamo freschi e abbiamo ancora quel fuoco nella pancia.

I capi sono disponibili in tutte le Brand House Under Armour, nei migliori negozi di sport e sul sito. Vari set ispirati ai colori stagionali e diverse vestibilità consentono un approccio mix-and-match per adattarsi allo stile personale.

La nuova stagione. Apd San Gimignano ai nastri di partenza. Pallavolo - atletica leggera e calcio a 5 - Si è alzato il sipario dal palcoscenico naturale di piazza duomo (foto) nel nuovo cammino in campionato nelle categorie provinciali e regioli fra ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Tutti in campo dalle ragazze della pallavolo, l’atletica leggera e il calcio a cinque. Dalla pallavolo di 84 ... (Sport.quotidiano.net)

Inaugurata la nuova pista di atletica : qui nasceranno gli atleti dell'Altolago - È stata inaugurata oggi, alla presenza di numerose autorità , la nuova pista di atletica a Dervio. Si tratta di un'opera di grande importanza per il comune altolariano e per l'intero territorio. Sono stati necessari più di quattro anni per concepirla e realizzarla, nell'intento, da parte... (Leccotoday.it)