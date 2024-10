Veronica Gentili assente a Le Iene: è morto il papà (Di domenica 6 ottobre 2024) Lutto a Le Iene. La puntata di questa sera del programma di Italia 1, nonché la seconda di stagione, si è aperta con una notizia triste. Max Angioni, affiancato sullo sfondo da Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba e Bianca Vitali, ha esordito così: Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. Nella puntata di esordio, infatti, la conduttrice era assente per non specificati problemi familiari. Angioni, ha poi continuato spiegando le ragioni dell’assenza di questa sera: La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lutto a Le. La puntata di questa sera del programma di Italia 1, nonché la seconda di stagione, si è aperta con una notizia triste. Max Angioni, affiancato sullo sfondo da Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba e Bianca Vitali, ha esordito così: Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtropponon può essere con noi. Nella puntata di esordio, infatti, la conduttrice eraper non specificati problemi familiari. Angioni, ha poi continuato spiegando le ragioni dell’assenza di questa sera: La settimana scorsaera dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suoche aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. (Davidemaggio)

