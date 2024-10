Ultima gara ciclistica nell’aretino: il Trofeo Mario Zanchi (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì si terrà l’Ultima gara ciclistica su strada della stagione nell’aretino. A partire dalle 14 da Rondine, con arrivo a Castiglion Fibocchi, è in programma la competizione riservata alla categoria Elite e Under 23. Si tratta del 47° Trofeo Mario Zanchi, 73° Trofeo Festa della Madonna del Rosario, GP Sammontana, Trofeo Maestro Belardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, ricordo di Ezio Mannucci e 2° Trofeo Rondine Cittadella della Pace. Il percorso, di 143 km, prevede diversi passaggi tra Castiglion Fibocchi, Meliciano, Laterina e San Giustino, per poi concludersi con cinque giri del tradizionale circuito che tocca le località di Castiglion Fibocchi, Meliciano e La Doccia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì si terrà l’su strada della stagione. A partire dalle 14 da Rondine, con arrivo a Castiglion Fibocchi, è in programma la competizione riservata alla categoria Elite e Under 23. Si tratta del 47°, 73°Festa della Madonna del Rosario, GP Sammontana,Maestro Belardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, ricordo di Ezio Mannucci e 2°Rondine Cittadella della Pace. Il percorso, di 143 km, prevede diversi passaggi tra Castiglion Fibocchi, Meliciano, Laterina e San Giustino, per poi concludersi con cinque giri del tradizionale circuito che tocca le località di Castiglion Fibocchi, Meliciano e La Doccia. (Lortica)

