Tutti pazzi per il Romics Ecco le foto dei cosplayer

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma2024 – “Amo’, c’è la partita tra poco” Tenta (debolmente) il marito di riportare moglie e prole alla realtà. Ed è subito rivolta in famiglia.“Teach your kids to play Magic. They won’t have money for drugs” recita il meme preferito dagli operatori del settore, per vendere di più. Per vendere meglio. “Insegna ai tuoi bambini a giocare a Magic. Non avranno i soldi per la droga”. Un mondo parallelo, quello del, contenuto all’interno dei 70.000 mq. dello spazio espositivo Fiera di Roma, che sembra esercitare su, grandi e piccini, un’attrattiva irresistibile, addirittura ipnotica. E anche questa edizione, la 33a della serie, ha registrato un incredibile boom di presenze. Ad oggi, circa 16,000. (Ilfaroonline)