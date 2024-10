Thuram, metamorfosi completata: ora è un vero 9 (Di domenica 6 ottobre 2024) Marcus Thuram. La vittoria di ieri sera contro il Torino porta, indiscutibilmente, la firma di Marcus Thuram. Il numero 9, alla prima tripletta in nerazzurro, ha trascinato i suoi compagni verso una (Di domenica 6 ottobre 2024) Marcus. La vittoria di ieri sera contro il Torino porta, indiscutibilmente, la firma di Marcus. Il numero 9, alla prima tripletta in nerazzurro, ha trascinato i suoi compagni verso una (Ilnerazzurro)

L'Inter batte 3-2 il Torino con la tripletta di Marcus Thuram - La tripletta di Marcus Thuram ha permesso alL'Inter di battere 3-2 il Torino, in gol con Zapata e Vlasic su rigore nel finale. Nerazzurri a quota 14 punti, granata in apprensione per l'infortunio occorso al suo capitano. (Ilgiornale)

FC 25 SBC Marcus Thuram POTM Serie A - Scadenza: 25 ottobre 1 – 4411(2) Serie A Enilive: Min 1 gioc. Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili. 1 ogg. Numero sfide: 1 Premio: 1x POTM Serie A Thuram Non scambiab. Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come ... (Imiglioridififa)

EA FC 25 SBC Marcus Thuram POTM Requisiti E Recensione - In calce alla notizia potete consultare le migliori soluzioni per completare la SBC di Erling Haaland che ha ricevuto la carta speciale Player Of The Month. The post EA FC 25 SBC Marcus Thuram POTM Requisiti E Recensione first appeared on FifaUltimateTeam. La versione speciale per la modalità ... (Fifaultimateteam)