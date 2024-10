Svelato il segreto di Lukaku | la scelta dello staff di Conte è decisiva

(Di domenica 6 ottobre 2024) Segna gol e fa segnare,il nuovodisulla condizione atletica: ladiè stata determinante Lo stato di forma di Romelunon ha ancora raggiunto il 100%. Ma tutta Napoli si domanda: se dovesse entrare in condizione, cos’altro può fare in campo? E in effetti, in cinque partite ha già contribuito a 6 gol, tra marcature realizzate e assist. Arrivato con grande scetticismo, Big Rom sta facendo ricredere tutti. Inizialmente, la piazza azzurra sperava di trattenere ancora un po’ Victor Osimhen, arteficeScudetto e tra i migliori centravanti azzurri di sempre. E non credeva nelle potenzialità del centravanti classe 1993. Un po’ per l’età, un po’ per il suo recente passato. A volte ha deluso le aspettative. Ma questo, oggi, è diverso e non sta facendo affatto rimpiangere la partenza del collega Osimhen. (Spazionapoli)