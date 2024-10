Sinner batte Etcheverry nonostante una giornata storta: è agli ottavi a Shanghai (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner, nonostante tutto, ce l’ha fatta. Una giornata non brillantissima per il n.1 del mondo a Shanghai (Cina), sede del Masters1000. Nel terzo turno del torneo asiatico l’altoatesino è stato costretto a rimontare al cospetto di un ottimo Tomas Martin Etcheverry (n.37 del ranking) sul punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Qualche errore di troppo nella fase concitata del primo set è costato caro a Jannik, ma alla fine è stato in grado di trovare le soluzioni. Negli ottavi di finale, il pusterese affronterà il vincente del confronto tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Per Sinner è la 61ª vittoria stagionale, a fronte di 67 partite giocate, nonché la 41ª su 44 sul cemento. Un ruolino di marcia impressionante. Nel primo set entrambi sfoderano una costanza al servizio impressionante, con l’argentino a tratti ingiocabile. (Di domenica 6 ottobre 2024) Janniktutto, ce l’ha fatta. Unanon brillantissima per il n.1 del mondo a(Cina), sede del Masters1000. Nel terzo turno del torneo asiatico l’altoatesino è stato costretto a rimontare al cospetto di un ottimo Tomas Martin(n.37 del ranking) sul punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Qualche errore di troppo nella fase concitata del primo set è costato caro a Jannik, ma alla fine è stato in grado di trovare le soluzioni. Neglidi finale, il pusterese affronterà il vincente del confronto tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Perè la 61ª vittoria stagionale, a fronte di 67 partite giocate, nonché la 41ª su 44 sul cemento. Un ruolino di marcia impressionante. Nel primo set entrambi sfoderano una costanza al servizio impressionante, con l’argentino a tratti ingiocabile. (Oasport)

